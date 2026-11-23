Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren yürüyüş grubunun üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen yaklaşık 12 kilometre yürüdü.

Kesikköprü mevkisinden yola çıkan grup, Sütkans Kömür İşletmeleri güzergâhını izleyerek Tike Suyu mevkisine ulaştı. Ormanlık alanda ilerleyen yürüyüşçüler, Çalıklar bölgesindeki dik yamaçları aşıp Sap Kayaları çevresini dolaştı. İnişli çıkışlı parkur, yeniden Kesikköprü mevkisinde tamamlandı.

Grup üyelerinden Doktor Halil İbrahim Taşçı, yaklaşık 12 kilometre süren etkinliği başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlere ithaf ettiklerini söyledi. Güzel ve zorlu bir parkurda yürüdüklerini belirten Taşçı, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Furkan Gün de parkurun oldukça zorlu olduğunu, dik yamaçları aşarak yürüyüşü tamamladıklarını anlattı. Gün, etkinliği başta eşi olmak üzere tüm öğretmenlere adadığını ifade etti.