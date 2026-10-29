Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada yaralanan Eylül Ada Bayındır (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza, 28 Ekim'de saat 18.30 sıralarında Oltu Çevre Yolu'nda meydana geldi. B.Ş.'nin (21) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüje çarptı. Takla atarak karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlanıp Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, araçtaki Kerim Can Aydın'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü B.Ş., Eylül Ada Bayındır ve Z.N.A. (17), ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Erzurum'a sevk edilen Bayındır, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.