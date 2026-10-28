ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık Vincent, hastanede ölü ilan edilerek morga kaldırıldı. Yaklaşık dört saat sonra bir adli tıp görevlisi tarafından nefes aldığı fark edilen bebek, Phoenix'teki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yeni Şafak Dünya'nın haberine göre, Mercy Gilbert Medical Center'da görev yapan doktor Arian Tusi, bir hemşirenin çocukta nabız olduğunu bildirmesine rağmen durumu incelemeyi reddetti. Kan gazı ölçümlerini gerekçe gösteren doktor, çocuğun ölümünü resmen ilan etti.

Bir polis memuru da bebeğin nefes alma seslerini duyduğunu bildirerek uyarıda bulundu. Buna rağmen Vincent, akşam saatlerinde hastanenin morguna nakledildi. Bebeğin hayatta olduğu, yaklaşık dört saat sonra morgda yapılan incelemede anlaşıldı.

YÜRÜYEMİYOR, KONUŞAMIYOR, TEK BAŞINA OTURAMIYOR

Haberde, tıbbi müdahalenin gecikmesi nedeniyle Vincent'ın sağlığının kalıcı olarak zarar gördüğü belirtildi. Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent'ın yürüyemediği, konuşamadığı ve tek başına oturamadığı aktarıldı. Çocuk, yalnızca özel bir tüp aracılığıyla beslenebiliyor.

Aile, yaşanan ihmal nedeniyle hastane ve sorumlu personel hakkında hukuki süreç başlattı.