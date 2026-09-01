Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde can kaybı 987'ye yükseldi. 3 bin 916 kişiden hâlâ haber alınamazken, afetin ardından ortaya çıkan görüntüler yapı güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevresindeki yapılar sel sularına kapılıp sürüklenirken, sağlam temeller ve betonarme kolonlarla inşa edilen bir evin ayakta kalması dikkat çekti.

Nepal'de 26 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir bölgede etkili olan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 987'ye yükselirken, 3 bin 916 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Helikopterlerin de destek verdiği operasyonlarda şu ana kadar 11 bin 800'den fazla kişi kurtarıldı.

EN BÜYÜK YIKIM CHITWAN'DA

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun (NDRRMA) açıklamasına göre, selden etkilenen 8 bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

En fazla can kaybının yaşandığı bölge 321 ölümle Chitwan oldu. Chitwan'ı 216 can kaybıyla Doğu Nawalparasi, 170 ile Batı Nawalparasi, 95 ile Nuwakot, 65 ile Gorkha, 55 ile Dhading, 38 ile Tanahun ve 27 ile Rasuwa takip etti.

Felakette 279 kişi de yaralanırken, 21 binden fazla güvenlik personeli tahliye ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapıyor.

KAYIP LİSTESİNDE YÜZLERCE YABANCI VE SANTRAL ÇALIŞANI VAR

Felaketin başlangıç noktalarından biri olan Rasuwa'da arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgede 865 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Ülke genelindeki 3 bin 916 kişilik kayıp listesinde 639 hidroelektrik santrali çalışanı ve 583 yabancı uyruklu kişi de bulunuyor.

SAĞLAM TEMELLİ BETONARME EV SELİN ORTASINDA AYAKTA KALDI

Felaketin ardından sel sularının çekildiği bölgelerden gelen görüntüler, yapıların afetlere karşı dayanıklılığının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Çevrede bulunan ahşap malzemeli, zayıf iskeletli ve sığ temelli yapıların sel sularına kapılarak sürüklendiği görülürken, sağlam temeller üzerine inşa edilen betonarme bir evin ayakta kalması dikkat çekti.

Temelleri daha derine indirilen ve dayanıklı betonarme kolonlarla güçlendirilen yapının, çevresindeki binalar büyük ölçüde zarar görmesine rağmen ayakta kalması, yapı kalitesinin sel gibi doğal afetlerde hayati bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi.