Afrika'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'da etkisini sürdüren Ebola salgınına ilişkin son veriler açıklandı. Sağlık yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, iki ülkede hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 1001'e ulaştı.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son durum raporunda, ülkede 2 bin 473 doğrulanmış Ebola vakasının tespit edildiği ve bu vakalardan 999 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

VAKA SAYISI 2 BİN 493 OLDU

Uganda'da ise 20 doğrulanmış vaka kayıtlara geçti. Bu kişilerden 2'sinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece iki ülkedeki toplam doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 493'e yükselirken, can kaybı 1001 olarak kaydedildi.

KDC'deki salgının seyrine ilişkin verilerde, 737 hastanın izolasyon altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca 482 kişinin uygulanan tedavilerin ardından Ebola'yı atlatarak sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Sağlık ekiplerinin salgının kontrol altına alınması ve hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.