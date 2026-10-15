Keşfi ilginç kılan ise gezegenin bulunduğu ortam. Normal şartlarda yıldızların ölüm süreci, çevrelerindeki gezegenler için büyük bir yıkım anlamına geliyor. Ancak yeni gözlemler, bazı gezegenlerin bu süreçten sonra da ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

27 YILLIK VERİLERDEN SIRA DIŞI KEŞİF ÇIKTI

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi öncülüğünde çalışan araştırmacılar, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun 1999 yılında kaydettiği verileri yeniden inceledi.

HS 0209+0832 adı verilen beyaz cüce yıldızın atmosferinde, yıllardır açıklanamayan kimyasal izler bulunuyordu. Yeni analizlerde bu izlerin niyobyum adlı elementle bağlantılı olduğu belirlendi. Ayrıca bakır ve çinko gibi elementlerin de alışılmadık miktarlarda bulunduğu görüldü.

Araştırmacılara göre bu kimyasal yapı, yıldızın ölüm sürecinde uzaya savurduğu maddelerden oluşmuş dev bir gezegenin varlığına işaret ediyor. Mitolojide küllerinden yeniden doğan Anka kuşundan esinlenilerek gök cismine Anka gezegeni adı verildi.

GEZEGENİN BİR YILI SADECE 4,4 GÜN SÜRÜYOR

Jüpiter büyüklüğünde olduğu düşünülen gezegen adayı, yıldızının çevresindeki bir turunu yalnızca 4,4 günde tamamlıyor. Yıldızına son derece yakın olması nedeniyle yoğun morötesi ışınıma maruz kalıyor.

Bu ışınımın gezegenin atmosferindeki maddeleri uzaya savurduğu, bir bölümünün ise yıldızın üzerine düştüğü düşünülüyor. Araştırmacılar, yıldızın atmosferindeki sıra dışı elementlerin kaynağını da bu süreçle açıklıyor.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları doğrulanırsa, ömrünü tamamlayan yıldızların çevresinde yeni gezegenlerin oluşabildiğine ilişkin önemli bir kanıt elde edilmiş olacak. Bilim insanları, bulguları James Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak gözlemlerle desteklemeyi hedefliyor.