Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’da yaklaşık 1900 metre yükseklikteki uçuş pistinden tandem atlayışı gerçekleştiren pilot Ali Kıdıl ile Çin vatandaşı turist Xiangrui Meng havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık bölgeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından iki kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Kıdıl ve Meng’in cenazeleri, bulundukları noktadan helikopterle alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.