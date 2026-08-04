Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında bir tur teknesi denizin ortasında su almaya başladı. Olay sırasında teknede bulunan yolcuların can yeleklerini giyerek denize atladığı öğrenildi. YOLCULAR KAYALIKLARA SIĞINDI Teknedeki yolcuların yüzerek denizde bulunan kayalıklara çıktığı belirtildi. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin kayalıklarda mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan yolcuların kurtarılmayı beklediği, bölgeye yardım ekiplerinin sevk edilmesinin beklendiği aktarıldı. DİĞER TEKNELER YARDIMA GİTTİ Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre bölgede bulunan diğer tur teknelerinin mahsur kalanlara yardım etmek üzere harekete geçtiği öğrenildi. Bazı yolcuların yüzerek bu teknelere ulaştığı ifade edildi.

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