Ölüm, birçok kişi için hala gizemini koruyan bir süreç. Vücudun işlevlerini yitirmesiyle, ölüm anından sonraki ilk birkaç dakika içinde bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelir.

Daily Mail’in haberine göre, bir palyatif bakım ünitesinde çalışan Amerikalı hemşire Julie McFadden, ölüm öncesi anlarda yaşanan az bilinen bir durumu açıklıyor. McFadden, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarla, ölmeden hemen önce görülen kendine özgü nefes alışverişi biçimini anlatıyor.

Normal solunum ritminin bozulmasına yol açıyor

Julie McFadden, özellikle insanların anormal derecede hızlı nefes alıp vermelerinin ardından uzun süreli nefes durmaları yaşadıklarını belirtiyor. Uzmanlar, bu durumu Cheyne-Stokes solunumu olarak tanımlıyor. Beynin, kandaki karbondioksit seviyelerini algılama yeteneğindeki gecikme nedeniyle meydana gelen bu fenomen, normal solunum ritminin bozulmasına yol açıyor.

Sağlık uzmanı, bu sürecin hasta için acı verici olmadığını belirtiyor. Hemşire, "Gördüğünüz gibi, bu kişi tamamen bilinçsiz. Bu durum, ona herhangi bir acı ya da boğulma hissi vermiyor. Vücudu tamamen gevşemiş durumda. Hastalar mücadele etmiyor, inlemiyor ya da korku duymuyor. Vücut, ölüm sürecini doğal olarak kabul ediyor ve bunu gerçekleştirecek yerleşik mekanizmalara sahip," diyerek sürecin acısız olduğuna dair açıklama yapıyor.

"Hırıltılı bir nefes"

Bu solunum değişiklikleri meydana geldiğinde, hastalar genellikle bilinçsiz hale gelir. Hemşire Julie McFadden, "Eğer kişi bu dönemde zorlanarak, hızlı nefes alıyorsa ve rahatsız ya da ajite görünüyorsa, onu sakinleştirmek için ilaç verebiliriz" diyerek, sürecin nasıl yönetilebileceğine dair bilgi veriyor.

McFadden ayrıca, insanların ölmeden önce bir "ölüm hırıltısı" yaşadıklarını da belirtiyor. Bu ses, ölüm anında oluşan "ıslak, hırıltılı bir nefes" olarak tanımlanıyor ve normal ölüm sürecinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Hemşireye göre, bu ses herhangi bir acıya yol açmaz ve kişinin nefes alması sırasında ağızda biriken tükürüğün içinden havanın geçmesiyle ortaya çıkar. "Ölüm hırıltısı, yaşamın son anlarında duyulabilecek en normal ve beklenen şeydir. Ancak, bu sese alışkın değilseniz, duyduğunuzda oldukça korkutucu olabilir" diyor McFadden.