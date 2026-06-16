Vajiralongkorn Barajı'nda yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle rezervuardaki suyun boşaltılmasıyla ortaya çıkan istasyon, tarihçiler ve araştırmacılar için eşsiz bir inceleme fırsatı sundu. Uzmanlar, bölgenin yağışlarla yeniden sular altında kalmadan önce detaylı şekilde belgelenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

40 YILDIR SUYUN ALTINDAYDI

Nithe İstasyonu, Tayland ile Myanmar'ı birbirine bağlayan 415 kilometrelik Burma Demiryolu'nun önemli noktalarından biri olarak kullanılıyordu. Japon İmparatorluğu tarafından 1942-1943 yıllarında inşa edilen hat, savaş sırasında asker ve malzeme taşımak amacıyla yapılmıştı. Ancak demiryolunun inşasında çalıştırılan on binlerce savaş esiri ve Asyalı işçinin yaşamını yitirmesi nedeniyle hat zamanla "Ölüm Demiryolu" adıyla anılmaya başladı.

Tarihi kayıtlara göre demiryolunun yapımında yaklaşık 60 bin Müttefik savaş esiri ile yüz binlerce Asyalı işçi zorla çalıştırıldı. İnşaat sürecinde 12 binden fazla savaş esiri ve on binlerce işçi hayatını kaybetti. Bu nedenle demiryolu, İkinci Dünya Savaşı'nın en trajik projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

ARAŞTIRMACILAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Suların çekilmesiyle birlikte tarihçiler ve bağımsız araştırmacılar bölgeye giderek eski ray hatlarını, istasyon kalıntılarını ve savaş döneminden kalma çeşitli eserleri incelemeye başladı. Araştırmacılar, yıllardır su altında kalan altyapının beklenenden daha iyi durumda olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre Nithe İstasyonu'nun yeniden ortaya çıkması, yalnızca tarihi bir yapının gün yüzüne çıkmasından ibaret değil. Aynı zamanda savaş sırasında hayatını kaybeden binlerce kişinin anısını yaşatmak ve dönemin koşullarını daha iyi anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak barajdaki bakım çalışmalarının tamamlanması ve yağmur sezonunun başlamasıyla birlikte bölgenin yeniden sular altında kalması bekleniyor.