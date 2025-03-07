İngiltere'de yaşanan şoke edici olayda bir kadın, ölüm döşeğindeki annesine zorla vasiyetname imzalatarak 700 bin sterlinlik (yaklaşık 33 milyon TL) mirası kendi üzerine geçirmeye çalıştı.

76 yaşındaki Margaret Baverstock'un durumu o kadar kötüydü ki neredeyse göz kapaklarını bile kıpırdatamıyordu. Ancak kızı Lisa Baverstock, annesinin eline zorla bir kalem sıkıştırarak vasiyetnameyi imzalattı. Bu olay, Margaret'in oğlu John Baverstock'un mirastan tamamen dışlanmasına yol açtı ve kardeşler arasında mahkemeye taşınan bir miras kavgası başladı.

KAYITLARI İZLEYEN DUMURA UĞRADI

Olayın en çarpıcı kanıtı ise Lisa'nın kendi çektiği bir video oldu. Görüntülerde Lisa, ölüm döşeğinde yatan annesinin elini kavrayarak bir kalemi zorla tutturmaya çalışıyor ve ona "Hazır mısın anne? Kalemi eline koyacağım..." diyor.

Ancak Margaret'in eli o kadar sıkı şekilde kapalıydı ki Lisa, kalemi yerleştirmekte zorlandı ve defalarca annesine "Rahatla anne" diyerek yönlendirme yaptı. Sonunda Lisa annesinin elini tutarak kendi gücüyle hareket ettirip imzayı tamamladı.

Margaret'in anlaşılması güç bir sesle onay verdiği iddia edilse de videoyu izleyen mahkeme, yaşlı kadının vasiyetin içeriğini anlayacak durumda olmadığını belirledi.

MAHKEMEYE GÖRE VASİYET GEÇERSİZ

Davayı gören Yargıç Jane Evans-Gordon, videonun incelenmesinin ardından Margaret Baverstock'un vasiyetnameyi imzalama bilincine sahip olmadığına karar verdi ve belgenin hukuken geçersiz olduğuna hükmetti: "Margaret ne olup bittiğini bilmiyordu. Kalemi bile tutamıyordu, elini hareket ettirecek durumda değildi. Lisa, annesinin elini fiziksel olarak yönlendirerek belgeyi imzalattı."

Yargıç ayrıca, Margaret'in ileri derecede bunama, artrit ve solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle vasiyetnameyi imzalamak için gerekli zihinsel kapasiteye sahip olmadığını belirtti.

MİRAS KARDEŞLER ARASINDA PAYLAŞTIRILACAK

Lisa Baverstock, mahkemede annesinin her zaman mirası kendisine bırakmak istediğini savundu. Ancak mahkeme, Margaret'in vasiyetinin usulüne uygun hazırlanmadığını ve resmi olarak geçersiz olduğunu ilan etti. bunun sonucunda 700 bin sterlinlik mirasın kardeşler Lisa ve John arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verildi. Ayrıca Lisa, kardeşi John'un 80 bin sterline ulaşan mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kalacak.