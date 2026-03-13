SÖZCÜ TV'de yayımlanan 'Öncesi Sonradı' programına bağlanan İlber Ortaylı'nın yakın dostu Fatih Altaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı. Ortaylı ile son anlarını anlatan Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl içerisinde sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra o hastaneye yatmadan bizi Celal ile yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik. Bir aydır hastanedeydi. Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk dedikodu yaptık beraber.

'KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM...'

Ertesi gün benim ameliyatım vardı birkaç gün gidemedim. Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti. Evvelsi gün umut verici bir şey oldu gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi. Konuşmakta çok zorluk çekiyorum...

Muazzam bir kültürü insanların üzerine püskürtüyordu. Türkiye'ye bilgiyi sevdirdi. Hepimize bilgiyi sevdiren adamdır. İlber ile en son sohbetimizi kayda aldım. Çok güler yüzle uğurladık çok mutluyum o yüzden..."