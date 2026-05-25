1. Lig play off finalinde dün akşam kozlar paylaşıldı. Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanan karşılaşma Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu.

Tarihinde Süper Lig'e ilk kez yükselen Çorum FK , Süper Lig'in 79. farklı takımı oldu. Çorum ekibi maçın gollerini 37. ve 53. dakikalarda attı. İlk golü atan Serdar Gürler olurken, ikinci golü ise Mame Thiam kaydetti.

MAÇ BİTTİ, ACI HABER GELDİ

Karşılaşmada Çorum FK forması giyen Attmah'ın maç sırasında hayatını kaybettiğini öğrenen Çorum FK ekibi şampiyonluk kutlamalarını uzatmayarak Attmah'a destek oldu. Teknik direktör Uğur Uçar, "Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız." açıklamasında bulundu.