Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaların ardından, devlet medyası yeni fotoğraflar yayımladı.

Görüntülerde Kim'in bir giyim ve ayakkabı sergisini gezdiği ve ayakkabıları incelediği görülüyor.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in sergiyi pazartesi günü ziyaret ettiğini bildirdi. Ancak fotoğraflar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiği de bilinmiyor.

İDDİALARIN KAYNAĞI X PAYLAŞIMLARI

Ölüm iddiaları, ABD'de yaşayan ve Çin Demokrasi Partisi ile bağlantılı Çinli muhalif Wanjun Xie'nin X platformundaki paylaşımlarının ardından yayıldı. Xie, Kim'in öldüğünü ve kız kardeşi Kim Yo Jong'un ülkenin yönetimini devraldığını öne sürdü.

Xie, pazar günkü başka bir paylaşımında Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirerek komaya girdiğini iddia etti.

İddiasına göre, Pekin Birlik Tıp Fakültesi Hastanesi'nden uzmanlar önce Kuzey Kore'ye gönderildi; ülkedeki tıbbi imkânların yetersiz kalması üzerine Kim acil tedavi için Pekin'e nakledildi.

Kim'in durumunun ağır olması ve tedavi için en uygun zaman aralığının kaçırılması nedeniyle öldüğünü ileri süren Xie, cenazenin gizlice Kuzey Kore'ye getirildiğini ve ölüm haberinin yetkililerce saklandığını da iddia etti. Bu anlatım, doğrulanmış bir ölüm bilgisi değil, Xie'nin paylaşımlarındaki iddialardan oluşuyor.

YÖNETİM VE ASKER SEVKİ İDDİALARI

Xie, Kim Yo Jong'un yönetimi devraldıktan sonra Güney Kore'ye yönelik hoparlör yayınlarını yeniden başlattığını ve 201 uyarı atışı yaptırdığını da öne sürdü.

Pyongyang yönetiminin Güney Kore'ye karşı taktik saldırı kapasitesini kapsamlı biçimde geliştirmeyi değerlendirdiğini iddia eden Xie, bu adımların Kim Yo Jong'un ordu üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi amaçladığını savundu.

Çin'in ülkedeki durumu kontrol altına almak ve istikrarı sağlamak amacıyla Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiği iddiası da Xie'ye ait.

Ölüm söylentileriyle birlikte gündeme gelen olası iktidar mücadelesi spekülasyonlarında ise Kim'in kızı Kim Ju-ae ile kız kardeşi Kim Yo Jong'un adları öne çıktı.