NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci defa yangın çıktı.

Çıkan yangında ne yazık ki bir set çalışanı hayatını kaybetti.

Dizi daha önce telif davalarıyla gündeme gelmiş, dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot çağrısı yaptığı için gözaltına alınmıştı.

Son olarak Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı yorum videosunda Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangın hakkında konuştu.

Fatih Altaylı şunları söyledi:

"UZAYLILARIN SETİ BASMASINI BEKLİYORDUM"

Büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hande diziyle birebir ilgilenmiyor. Biz de herkes gibi televizyonda izliyoruz, çok da başarılı. Fakat şansızlıklar yakasını bırakmadı. Önce sette yangın çıktı, set kül oldu. Her şey yeniden yapıldı. Mecburen 1 ay ara verdiler. Sonra Cem Yiğit Üzüm

"DİZİYİ BİTİRME KARARI ALDILAR"

oğlu bir gözaltına alındı. Yine aksadı bir hafta. Hatta o sırada Hande de bir mail attı. 'Uzaylıların seti basmasını bekliyorum, bundan sonra olacak odur' dedi. Keşke uzaylılar bassaydı da bu olmasaydı.

Dün dizinin bazı bölümlerinin ve bazı sahnelerinin çekildiği Büyükada'daki köşkte bir odada bir yangın çıkıyor. Herkesin çok sevdiği, herkesin abi-kardeş ilişkisinde olduğu prodüksiyon amiri yangının farkına varınca başkaları gelene kadar ahşap köşkte yangın büyür diye kendi eline aldığı bir yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yapıyor. O sırada itfaiye geliyor ve işi itfaiyeye devredip dışarı çıkıyor.

Köşkün önünde yere oturuyor ve orada bir kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Anladığımız kadarıyla dumandan etkilenmiş. Zaten daha önce de operasyon geçirdiği bir kalp rahatsızlığı varmış.

Diziyi de anladığım kadarıyla bitirme kararı aldılar. Bu kadar uğursuzluktan sonra. Dün konuştum yapımcılarla 'Zaten bitirecektik kazasız belasız bitirelim diyorduk' diye inanılmaz üzgünler."