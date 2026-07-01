

Yıllardır tamamlanması beklenen ve geçmişte yaşanan çok sayıda trafik kazası nedeniyle bölge halkı arasında "ölüm yolu" olarak anılan güzergâhta çalışmalar son aşamaya geldi.

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre, Çukurova ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak proje tamamlandığında, sürücülerin saatler süren yol çilesi büyük ölçüde sona erecek.

5 SAATLİK YOLCULUK 2 SAATE DÜŞECEK

Mevcut durumda Adana ile Kayseri arasında seyahat eden sürücüler, özellikle dağlık kesimlerde uzun ve yorucu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Hava ve yol koşullarına bağlı olarak 4 ila 5 saat arasında değişen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 2 ila 2,5 saate kadar gerileyecek.

TEHLİKELİ DAĞ GEÇİŞLERİ DAKİKALARA İNİYOR

Güzergâh üzerindeki zorlu dağ geçişlerinde inşa edilen tüneller ulaşım süresinde önemli avantaj sağlıyor. Daha önce sürücülerin yaklaşık 20 dakika boyunca dikkatle geçmek zorunda kaldığı riskli bölümler, yeni tüneller sayesinde yaklaşık 5 dakikada aşılabiliyor.

Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler için büyük risk oluşturan kesimlerin yerini, modern standartlarda inşa edilen güvenli ulaşım altyapısı alıyor.

Karayolları ekiplerinin sahadaki çalışmaları sürerken, güzergâhta kalan eksik bağlantıların da 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Projenin tam kapasiteyle hizmete girmesiyle birlikte Çukurova ile İç Anadolu arasındaki ulaşım süresi önemli ölçüde kısalacak.