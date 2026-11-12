Ölümcül su zehirlenmesi davasında karar! Dönemin halk sağlığı başkanına da hapis cezası

Bolu’nun Yuva köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği, 148 kişinin zehirlendiği içme suyu kaynaklı olayın davasında karar açıklandı. Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, köy muhtarı M.E.’ye 6 yıl 8 ay, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B.’ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, M.E.’yi “Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırdı. Muhtara ayrıca 2 yıl süreyle görev yapma yasağı getirildi. “Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan ceza verilen Ü.B.’nin ise 1 yıl süreyle kamu görevini icra etmesi yasaklandı.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A. ile hemşireler F.İ. ve B.K.’ye “Görevi ihmal” suçundan 1 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bu üç sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

VEKALET EDEN KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU KARARI

Mahkeme heyeti, Ü.B.’nin yıllık izinde olduğunu belirttiği tarihlerde yerine vekalet eden kişinin tespit edilmesine de hükmetti. Bu kişi hakkında Eyüp Ertem’in ölümüne neden olma suçundan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

149 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURMUŞTU

Yuva köyünün Çaydurt Mahallesi’nde Temmuz 2022’de, Kurban Bayramı’nın ardından 149 kişi farklı zamanlarda ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Bayram için misafir olarak gittiği köyde suyla yıkadığı meyveleri yedikten sonra rahatsızlanan 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertem’in Escherichia coli (E. coli) enfeksiyonuna maruz kaldığı ve ölümünün bu enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan bazı hastalara anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom tanısı konuldu. Rahatsızlanan diğer 148 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturmanın ardından beş sanık hakkında dava açıldı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar M.A.A., Ü.B., M.E. ve B.K. katılırken F.İ. duruşmada yer almadı. Eyüp Ertem’in yakınları ile sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya ve İl Özel İdaresi görevlileri duruşmayı takip etti.

Savcının esas hakkındaki mütalaasının ardından müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında olayın yaşandığı tarihlerde yıllık izinde olduğunu söyleyen Ü.B., bu nedenle laboratuvar sonuçlarını takip edemediğini belirtti. Vakalar hastaneye gelmeye başladığında görevinin başına geçtiğini, hastalarla görüştüğünü, köyde ve su deposunda incelemeler yaptığını anlattı. Ü.B., 2016’da devreye alınan su kalite sistemi sayesinde analiz sonuçlarının Sağlık Müdürlüğü ve ilgili idareler tarafından aynı anda görülebildiğini savunarak suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

Muhtar M.E. de 2014’ten bu yana görev yaptığını, su depolarının temizlendiğini ve aynı depodan dört mahallenin yararlandığını söyledi. Bölgede başka zehirlenme vakası yaşanmadığını belirten M.E., ihmali olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi ve beraatini talep etti.

SU DEPOLARININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SAVUNMA

M.A.A., içme suyu şebekesinin bakım, koruma ve temizleme işlemlerinin muhtarlıklar tarafından yapıldığını savundu. Köy muhtarlarının da katıldığı 2019’daki toplantıda, su depolarının temizlenmesi ve işlemin İl Özel İdaresine bildirilmesinin kararlaştırıldığını, ancak bu kararın müdürlüğe ve ilgili personele tebliğ edilmediğini söyledi.

Olaydan önce İl Özel İdaresi personeli K.D.’nin muhtara klor ve klorlama cihazı teslim ettiğinin tutanaklarla sabit olduğunu belirten M.A.A., suçlamaları reddetti. Hemşire B.K. de bulaşıcı hastalıklar biriminde görev yaptığı süre boyunca işini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek beraatini istedi.