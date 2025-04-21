'Gönül Dağı' dizisinin oyuncusu Berk Atan (34) ile restoran sahibi Aybike Taşkın'ın içinde bulunduğu VIP minibüs geçen gün Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsalında şarampole yuvarlandı.

"KIRIKLAR AKCİĞERİME BATTI"

Hastanede tedaviye alınan Berk Atan kaza sonrası sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim."

"Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı."

"Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım."