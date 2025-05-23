'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak 2024'te beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

15 Mart 2024'te de sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olan Tanrıöğen, 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ekranlara dönmüştü. Ancak Oyuncu dizide yalnızca 8 bölüm rol aldıktan sonra projeye veda etmişti.

Usta oyuncu geçen hafta da yanında hemşiresiyle birlikte görüntülenmişti. O anlarda sağlık durumuyla ilgili "İlaçlarım devam ediyor, çalışabiliyorum. 8 bölüm Kızıl Goncalar’da yer aldım. Kulaklık taktılar, kısa hafızada problemim var. Lafları tutamıyorum" demiş, hemşiresi için de "Yanımda yoksa sokağa çıkmıyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

"ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜM"

Ve şimdi usta oyuncu konuk olduğu 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündemde.

"Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür. Az bir zaman kaldı, çalıştım bu arada. 'Kızıl Goncalar'da 8 bölüm rol aldım. Hiç de fena gitmedi. 'Bu da geldi geçti' diyerek atlattım" diyen Tanrıöğen, hastalığın ilk dönemlerinde hafıza kaybı yaşadığını da itiraf etti:

"Hastalığın başlarında hatırlamıyordum. Şimdi daha işe yarar durumdayım. Bir yerde resetlenmiş oldum. Şimdi iyi oldu bence."

"PARAM BİTMEK ÜZERE"

Settar Tanrıöğen ekonomik durumuyla ilgili de "Param bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz" dedi.