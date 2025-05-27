

'Asmalı Konak', 'Çemberimde Gül Oya', 'Karagül' gibi dizilerle tanınan oyuncu Şerif Sezer'in (78) kullandığı araç, Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum'a giderken karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

Hurdaya dönen araçtan Şerif Sezer ile yanındaki eşi Şükrü Azmi Arna şans eseri hafif sıyrıklarla çıktı. Diğer aracın sürücüsü Şevket A. da hafif yaralandı.

Olay yerine çağırdıkları arkadaşları tarafından Bodrum'a götürülen Sezer ve eşinin sağlık durumu merak konusu oldu.

"ANNEM DE BABAM DA GAYET İYİ"

Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu kızı Deniz Arna, sosyal medya hesabından şu bilgiyi verdi:

"Herkese selam, annem de babam da gayet iyi. Çok şükür. Arayan, soran herkese teşekkür ederim."