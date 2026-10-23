Mersin'in Silifke ilçesi Saray Mahallesi Sanatçılar 2'nci Sokak'ta saat 14.00 sıralarında adeta ucuz atlatılan bir facianın eşiğinden dönüldü. Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının dış cephesindeki kaplama cam, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koparak aşağı hızla çakıldı.

SANİYELERLE VERİLMİŞ SADAKASI VARDI

Kopan dev cam parçası, o sırada sokakta durup arkadaşlarıyla sohbet etmekte olan bir kadının hemen yanına düştü. Büyük bir gürültüyle zemine çarparak tuzla buz olan cam parçalarından şans eseri kadın yara almadan kurtuldu.

PANİK ANLARI KAMERADA

Olayın ardından sokakta bulunan vatandaşlar ve talihsiz kadın büyük bir korku ve panik yaşadı. Çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntülerde, camın kadının hemen yanına düşme anı ve sonrasında yaşanan panik net bir şekilde yer aldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.