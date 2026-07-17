CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Samsun'un Asarcık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na personel alımı için yapılan mülakatta elendikten üç gün sonra yaşamına son veren 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı dosyasına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın iki yıl sonra verdiği yanıtı kamuoyuna açıklayan Öztürkmen, mülakat heyetinde İlçe Müftüsü'nün de bulunduğunu belirterek, sürecin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü ve sorumluların hesap vermediğini savundu.

İKİ YIL SONRA GELEN YANIT YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Öztürkmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olan Doğuş Can Kavaklı'nın, beş aday arasında 82 puanla en yüksek KPSS puanına sahip olmasına rağmen mülakatta elendiğini, kendisinden 10 puan daha düşük KPSS puanına sahip bir adayın ise işe alındığını hatırlattı. Mülakat sonucunu öğrendikten üç gün sonra yaşamına son veren Kavaklı'nın ölümünün ardından konuyu Meclis gündemine taşıdığını belirten Öztürkmen, 2024 yılında İçişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesine ancak iki yıl sonra yanıt alabildiğini ifade etti.

"MÜLAKAT HEYETİNDE İLÇE MÜFTÜSÜ BULUNUYORDU"

Bakanlık tarafından gönderilen yanıtta, Doğuş Can Kavaklı'nın elendiği mülakat komisyonunda İlçe Müftüsü'nün de görev yaptığı bilgisinin yer aldığını aktaran Öztürkmen, bu durumun kamu personeli alımlarındaki liyakat tartışmalarını yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Öztürkmen, kaymakamlık bünyesindeki bir personel alımında İlçe Müftüsü'nün hangi gerekçeyle komisyonda yer aldığının açıklanması gerektiğini belirterek, adaylara hangi soruların yöneltildiği, komisyon üyelerinin hangi kriterlerle puan verdiği ve puanlamaların kayıt altına alınıp alınmadığına ilişkin sorularının ise yanıtsız bırakıldığını ifade etti.

SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE KAPATILDI

Bakanlık yanıtında, Doğuş Can Kavaklı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın 18 Ekim 2024 tarihinde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararıyla sonuçlandığının da ortaya çıktığını belirten Öztürkmen, bu kararla mülakat heyetinin herhangi bir sorumluluğunun tespit edilmediğini söyledi.

Öztürkmen, kamu mülakatlarında komisyon üyelerinin adaylara yönelttiği soruların ve verdikleri puanların kayıt altına alınmasının yasal zorunluluk olduğunu hatırlatarak, söz konusu kayıtların kamuoyuna açıklanmasını istedi. Kayıt tutulmadıysa sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığının da açıklanması gerektiğini belirten Öztürkmen, Doğuş Can Kavaklı dosyasının yeniden açılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.