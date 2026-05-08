Oktay Çubuk, geçtiğimiz haftalarda bulunduğu Portekiz’in başkenti Lizbon’da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran genç oyuncu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. Tedavisi devam eden Çubuk’tan yeni paylaşım geldi.

''YAKINDA HASTANEDEN ÇIKACAĞIM''

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Oktay Çubuk, hastane odasından yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum, yakında hastaneden çıkmış olacağım. Her şey yolunda. İlginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Evimi, köpeğimi ve dostlarımı görmeyi dört gözle bekliyorum.”

30 yaşındaki oyuncunun paylaşımı sevenlerini rahatlattı.