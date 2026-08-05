Fahriye Başlı, geçen yıl 18 Ağustos’ta Konyaaltı'nda tekne turuna katılıp, Sıçan Adası açıklarında 'scuba diving' olarak bilinen tüplü dalış ve su altı fotoğraf çekimi etkinliğine dahil oldu. Fahriye Başlı, tek yıldızlı dalış eğitmeni Mehmet C. ve yanındaki 4 kişiyle birlikte yaklaşık 1,5-2 metre derinlikteki kayalık alanda tüplü dalış gerçekleştirdi. İddiaya göre; dalış sırasında eğitmen Mehmet C., yüzme bilmeyen Fahriye Başlı'yı su altında kontrolsüz ve gözetimsiz bırakıp yukarı çıktı. Uyarılar üzerine yapılan aramada Fahriye Başlı, su altında hareketsiz bulundu. Tekneye çıkarılan Başlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve otopsi raporunda suda boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında eğitmen Mehmet C. ve teknenin işletme sahibi Sunay Y. tutuklandı. Sunay Y., daha sonra hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda tahliye edildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİYLE DAVA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mehmet C. ve Sunay Y. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Fahriye Başlı'nın yüzme bilmediği ve dalış tecrübesi bulunmadığını açıkça bildirdiği halde etkinliğe dahil edildiği belirtildi. Dalışın eğitmen eşliğinde gerçekleştirileceği ve yüzme bilinmesine gerek olmadığı belirtilerek etkinliğe katılımının sağlandığı kaydedildi. Başlı'nın su yüzeyine çıkmaması üzerine teknedeki aile bireylerinin görevlilere defalarca bildirimde bulunduğu, ancak tekne yetkililerinin 'Diğer teknelerdedir, tuvalettedir' şeklindeki varsayımlarla hareket ettiği ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca etkin arama-kurtarma faaliyeti başlatmadığı yer aldı. Şüphelilerin eyleminin, basit bir dikkatsizlik veya özen eksikliği ile açıklanamayacak nitelikte olduğu vurgulandı. TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği uyarınca; dalıcı belgesi olmayan kişilere yaptırılan tanıtım dalışlarının bire bir gözetim altında yapılması ve su altında asla yalnız bırakılmaması kuralının açıkça ihlal edildiği kaydedildi.

KIZINDAN CİMER'E ŞİKAYET

TSSF Disiplin Kurulu tarafından yetki belgeleri iptal edilen Sunay Y.'nin, sanal medyada paylaşılan görüntülerle dalış faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Fahriye Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan, CİMER'e yaptığı şikayette, annesinin su altında yalnız ve gözetimsiz bırakılarak ölümüne sebep olan, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten yargılanan dalış amiri Sunay Y.'nin yetki belgelerinin iptal edildiğini kaydetti.

'DALIŞA DEVAM EDİYOR'

Pehlivan şikayetinde, Sunay Y.'nin sanal medya ünlüsü kişilerle anlaşma yaparak reklam ve müşteri çekmek için mevzuata ve yasalara aykırı olmasına rağmen dalış faaliyetlerine devam ettiğini tespit ettiklerini belirtti. Sunay Y.'nin; yetkisi bulunmamasına rağmen aktif şekilde dalgıçlara brifing verdiği ve dalış organizasyonu içerisinde fiilen görev aldığına dair görüntüleri de dilekçesinde paylaşan Elçin Pehlivan, "Bu durum, yalnızca idari bir ihlal değil, aynı zamanda insan hayatını doğrudan riske atan son derece ciddi bir sorumsuzluktur. Yetkisi iptal edilmiş bir kişinin bu şekilde faaliyet göstermesi, denetim mekanizmalarının yetersizliğini, ilgili işletmenin mevzuata aykırı hareket ettiğini, insan hayatının ticari kaygılar uğruna tehlikeye atıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda yetki belgeleri iptal edilen söz konusu şahsın görev aldığı işletme, oğlu A.E.Y. tarafından hizmet vermektedir" dedi.

23 Haziran 2025'te gerçekleştirilen dalış faaliyetlerinin tamamının incelenmesini talep eden Pehlivan, Sunay Y.'nin hangi sıfat ve kimlerin bilgisi dahilinde faaliyet gösterdiğinin araştırılması, ilgili işletmenin bu duruma nasıl izin verdiğinin ortaya çıkarılması, mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle tekne kaptanı, dalış amiri belgesi iptal edilen Sunay Y. ve işletme sahipleri hakkında gerekli idari ve cezai işlemlerin başlatılmasını istedi.

TSSF'DEN BELGE İPTALİ VE PARA CEZASI

Dilekçede; TSSF tarafından dalış merkezi, dalış merkezi yetkilisi Sunay Y. ve eğitmen Mehmet C.'nin 21 Ağustos 2025'te TSSF Disiplin Kurulu'na sevk edildiği, soruşturma neticesinde 16 Şubat 2026'da yetki belgelerinin iptaline karar verildiği, ayrıca 720 bin TL tutarında para cezası verildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK SUNULDU

Şikayete konu etkinliklere ilişkin görüntülerde; tekne turuna katılan turistlere yönelik konuşan Sunay Y.'nin, TSSF iki yıldızlı dalış eğitmeni olduğunu belirterek, “Su altı rehberiyim ve kaptanıyım ve profesyonel balık adamım. Ben bugün sizi sıkmadan bir brifing vereceğim. Bu brifing süresince beni dinlemenizi, dalış teknik bir iş" sözleri yer aldı. Dilekçede dalışa ilişkin görüntülere de yer verildi.