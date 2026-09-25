Gülsüm Alpkıray / sozcu.com.tr



6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından 'depremzedelere çadır sattığı' ortaya çıkan dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, Temmuz 2024'te kullandığı otomobil ile karıştığı trafik kazası sonucunda 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

ÜÇ AYLIK HAPİS CEZASI BİTTİ

Hakkında yazılan ilk bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu bulunan Kınık, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası almış, karar istinaf aşamasında bozulurken, yapılan yeniden yargılama neticesinde Kınık'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İstinafın onayıyla birlikte infazı kesinleşen Kınık, haziran ayında girdiği açık cezaevindeki 3 aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

SENEYE YENİDEN ARAÇ KULLANABİLECEK

Mahkeme ayrıca ilk karar duruşmasında Kınık'ı iki yıl süreyle trafikten men etmiş, devam eden yargılama sürecinde Kınık'a verilen 'ehliyete el koyma' cezası 1 yıla düşürülmüştü. Kararın kesinleşmesiyle birlikte başlayan üç aylık mahkumiyet sürecinin ardından tahliye olan Kınık, sürücü belgesini önümüzdeki yıl içerisinde yeniden kullanabilecek.





BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YÜZDE 100 KUSURLU ÇIKMIŞTI

9 Temmuz 2024’te meydana gelen kazada Kınık’ın kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından tutuklanmayan Kınık hakkında yargılama süreci başlatıldı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Kınık’ın kazada asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, kazanın meydana gelmesinde hava şartları gibi olumsuz etkenlerin rolünün bulunmadığı ifade edildi.

Raporda, Kınık’ın Beykoz ilçesi Batın Sokak’ın bitimindeki “DUR” levhasına riayet etmeden, ana yol olan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki araçların geçişini beklemeksizin yola çıktığı ve bu sırada önünden geçen araca çarptığı belirtildi. Kınık'ın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 84. maddesinde yer alan “kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak” ile 47. maddesindeki “trafik işaret ve levhalarına riayet etmemek” kusurlarını işlediği değerlendirilen raporda, kazanın oluşumunda yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi.









