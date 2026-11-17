Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 18 Kasım'da yapmayı planladığı 12 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, iptal edilen seferlerin saat ve güzergâhları şöyle:
- Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş): 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00
- İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya): 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30
- Bursa (Mudanya)–Armutlu (İhlas): 09.30
- Armutlu (İhlas)–İstanbul (Kabataş): 10.00
- İstanbul (Kabataş)–Armutlu (İhlas): 11.30
- Armutlu (İhlas)–Bursa (Mudanya): 13.00