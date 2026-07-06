48 yaşındaki girişimci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastalığını, "Midem kendini yiyor." sözleriyle duyurdu. Johnson, mevcut tıbbi tedavilerin hastalığı tamamen iyileştiremediğini belirterek, "Tıp dünyası bu hastalık için yapılabilecek tek şeyin belirtileri yönetmek olduğunu söylüyor. Ama ben bunu çözmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir uyguladığı sıra dışı sağlık programıyla dikkat çeken Johnson, daha önce mikroplastikleri vücudundan temizlediğini, saç dökülmesini durdurduğunu ve sağlık değerlerini gençlik seviyelerine çektiğini iddia etmişti.

HASTALIK YILLARCA GİZLİ KALMIŞ

Bryan Johnson, 21 yaşındayken hipotiroidi teşhisi aldığını ve o tarihten bu yana düzenli ilaç kullandığını söyledi. Son dönemde yapılan kapsamlı tetkiklerde ise sürekli düşük seyreden demir seviyelerinin nedeninin otoimmün gastrit olduğu belirlendi.

Johnson, hastalığa rağmen sağlık çalışmalarını sürdüreceğini ve yeni tedavi yöntemleri üzerinde araştırmalar yapacağını ifade etti.