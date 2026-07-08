Sağlıklı ve uzun bir yaşam hedefi doğrultusunda uyguladığı sıra dışı yöntemlerle adından söz ettiren 48 yaşındaki ABD'li teknoloji girişimcisi ve biyohacker Bryan Johnson, bu kez yeni bir sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Her yıl sağlığını koruyabilmek için 2 milyon doların üzerinde bütçe ayıran Johnson, daha önce vücudundaki mikroplastikleri azaltmaya yönelik uygulamaları sayesinde saç dökülmesini yavaşlattığını ve birçok sağlık göstergesini gençlik seviyelerine yaklaştırdığını açıklamıştı.

OTOİMMÜN GASTRİT TEŞHİSİNİ DUYURDU

Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine otoimmün gastrit (AIG) teşhisi konulduğunu açıkladı.

Düzenli olarak kapsamlı sağlık kontrollerinden geçmesine rağmen uzun süre fark edilmeyen hastalığıyla ilgili konuşan Johnson, "Midem kendini yiyor" diyerek yaşadığı süreci anlattı. Mevcut tedavi yöntemlerinin hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını belirten girişimci, "Tıp dünyası bu hastalık için yapılabilecek tek şeyin belirtileri yönetmek olduğunu söylüyor. Ama ben bunu çözmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

21 yaşında hipotiroidi tanısı aldığını ve o tarihten bu yana düzenli ilaç kullandığını aktaran Johnson, son yıllarda sürekli düşük seyreden demir seviyelerinin nedeninin otoimmün gastrit olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kolonoskopi incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine doktorların mide biyopsisi yaptığını belirten Johnson, kan testlerinde mide hücrelerine saldıran antikorların tespit edildiğini ifade etti.

HASTALIK ERKEN EVREDE TESPİT EDİLDİ

Biyopsi sonuçlarına göre hastalığın erken dönemde mide dokusuna zarar vermeye başladığı belirlendi. Uzmanlar, otoimmün gastritin bağışıklık sisteminin mide hücrelerini hedef almasıyla geliştiğini ve uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiğini vurguluyor.

Hastalığın ilerleyen süreçte B12 vitamini ve demir eksikliğine, kansızlığa ve mide kanseri riskinde artışa neden olabileceği belirtiliyor.

TEDAVİSİ YOK, TAKİP ŞART

Johnson, uzun süredir demir takviyesi kullanmasına rağmen değerlerinin istenilen seviyeye ulaşmamasının temel nedeninin otoimmün gastrit olduğunu ifade etti.

Kesin bir tedavisi bulunmayan hastalıkta B12 vitamini enjeksiyonları ve damar yoluyla uygulanan demir tedavileriyle belirtiler kontrol altına alınabiliyor. Yüksek doz demir infüzyonu aldığını açıklayan Johnson, vitamin seviyelerini düzenli olarak takip ettireceğini ve gerekli görüldüğü takdirde biyopsi yaptırmaya devam edeceğini duyurdu.