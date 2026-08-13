Popstar Mehtap olarak tanınan Mehtap Yılmaz, geçirdiği zorlu hastalık dönemine ilişkin yıllar sonra bilinmeyen bir detayı paylaştı. Beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ve uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yılmaz, pandemi döneminde hastane masraflarını karşılayamadığını söyledi. Mehtap, o süreçte kendisine Eypio’nun destek olduğunu belirterek rapçinin hastane masraflarını ödediğini anlattı.

BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI

Popstar yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Uzun süre ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yılmaz, yaşadığı zorlu günleri zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Yakın dostu Cansever’in vefatının ardından yeniden paylaşım yapan Mehtap, kendi hayatında yaşadığı zor günleri de hatırlattı. Yılmaz, hastanede kaldığı dönemde ölümden döndüğünü ve maddi açıdan da oldukça zor bir süreç geçirdiğini ifade etti.

“PARA YOK, HİÇBİR ŞEY YOK”

Mehtap Yılmaz, pandemi döneminde yaşadığı maddi sıkıntıyı anlatırken o günlerde kendisine destek olan ismi de ilk kez bu denli açık şekilde dile getirdi.

Yılmaz, “Pandemiye denk geldi, para yok, hiçbir şey yok. Kim vardı biliyor musunuz yanımda? Eypio vardı” sözleriyle rapçi Eypio’nun kendisine yardım ettiğini söyledi.

HASTANEDEN ÇIKMASINA YARDIMCI OLDU

Mehtap, Eypio’nun yalnızca manevi destek vermediğini, hastaneden çıkabilmesi için masraflarını da üstlendiğini anlattı.

Yılmaz, “Geldi beni hastaneden çıkardı, parasını ödedi. Hastaneye arabaya kadar gönderdi” diyerek rapçinin o dönemde kendisine yaptığı yardımı yıllar sonra açıkladı.

Mehtap Yılmaz, sözlerinin sonunda Eypio’ya teşekkür ederek, “Helal olsun canım dostum, canım arkadaşım. Allah işini rast getirsin” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra gelen bu açıklamayla Mehtap, en zor günlerinden birinde yanında olan Eypio’ya duyduğu minneti bir kez daha dile getirmiş oldu.