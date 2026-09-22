Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşanan cezasızlık ve sorunları” protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemleri 10 günü geride bıraktı.

11 GÜNLÜK NÖBET SONA ERDİ

Depremzede Celal Gezer, bazı makam ve mevkilerin hukukun üzerinde tutulduğunu savundu. Gezer şunları söyledi:

“Birazcık vicdanınız, birazcık insanlığınız kalmışsa bu insanları bu şekilde bırakmazsınız. Yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ikinci evleri olarak görüyor.”

Aileler, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile görüşmelerinin ardından 11 gündür sürdürdükleri nöbeti sonlandırdı. Taraflar, bir ay sonra yeniden görüşmek üzere randevulaştı.