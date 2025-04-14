Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında ezeli rakiplerden Olympiakos ile AEK Atina karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Olympiakos, Ayoub El Kaabi'nin 55. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
PUAN FARKIYLA ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ
Bu kritik galibiyetle birlikte Olympiakos, en yakın takipçisi Panathinaikos ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. Bitime 3 hafta kala 66 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.
YUNAN FUTBOLUNDA TARİHİ BAŞARI
Olympiakos bu zaferle birlikte tarihindeki 48. Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Yunan futbolunun en çok şampiyonluk yaşayan takımı unvanını perçinledi.