AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik 'terörsüz Türkiye' süreci doğrultusunda, Nevruz'un bu sürecin önemli bir aşaması olmasını temenni ettiklerini belirtti. Çelik, "21 Mart'ta Haliç Kongre'de, Cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump'la AB liderleri arasındaki tartışmalara dikkat çeken Çelik, dünya düzenindeki değişimlere değinerek Türkiye'nin bu süreçte kilit ülke rolünü sürdürdüğünü söyledi.

Çelik, Avrupa'nın Türkiye'yi sadece güvenlik konusunda değerlendiremeyeceğini, ekonomik, demokratik ve sosyal değerler açısından da Türkiye ile işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti. AB'nin Türkiye'nin tam üyeliğiyle küresel güç olabileceğini belirten Çelik, aşırı sağcı hamlelerle üyelik sürecinin engellenmemesi gerektiğini söyledi.

Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Çelik, Suriye'deki terörist grupların saldırılarını lanetledi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını dile getirdi. Çelik, "Suriye'deki her olayın bizi etkilediği açıktır. Maalesef orada günler önce bir Esad'a bağlı bazı grupların meşru yönetime karşı saldırı gerçekleştirmesi neticesinde bazı olaylar meydana geldi. Ortaya çıkan çatışmalar oldu. Bu kaosu tetiklemeye çalışan odakların harekete geçtiğini gördük. Alevi, Nusayri kardeşlerimize dönük saldırılar oldu ve hayatını kaybedenler oldu. Bu saldırıları gerçekleştirenleri lanetliyoruz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ SİLAH BIRAKMALI VE FESHEDİLMELİ'

PKK, YPG ve SDG'nin terör örgütleri olduğunu belirten Çelik, bu grupların silah bırakması ve feshedilmesi gerektiğini yineledi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu görüşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye hedefine büyük destek vermektedir. İlkeleri herkes tarafından bilinmektedir. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ilkesi bu çerçevededir. Terör örgütünün silah bırakması çağrısı ve kendisinin feshetmesi çağrısı ortaya çıktı. Bunun pratiğe dökülmesi gerekir. Nasıl silah bırakılacak, nereye bırakılacak? Tabii ki devletimizin bu konudaki kapasitesi yüksektir.

Hedef terör örgütünün silah bırakmasıdır. Tabii ki ihtiyaç olduğunda görüşme yapılabilir. Başka başka konular gündeme gelebiliyor. Bütün bu gidiş gelişlerin esası bu çağrının yapılmasıydı. Çağrı da yapılmasıdır. Örgütün silah bırakması için. İhtiyaç duyulursa bunda sonra da ziyaret yapılabilir. Esas olan kısa zaman içinde bu adımların atılmasıdır."