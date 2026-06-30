AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı.

‘SİYASİ SİCİLİ ORTADA’

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK GENÇLİK Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın siyaset okulunda yetişmiştir.

Bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşımaktadır. Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür.

Sn Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sn Özgür Özel’in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir.

‘DAHA SAĞLIKLI BİR YAKLAŞIM OLUR’

AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor.

Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur."

‘GENÇLİKLE BUNLARIN BİR İLGİSİ OLABİLİR Mİ?’

CHP lideri Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında 'AK Gençlik'e tepki göstererek, "Zaman zaman 'yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa' deyince ilgi gösteren gençlere sesleniyorum... Bir yandan da öyle bir şey var ki Tayyip Erdoğan'ı, onun rejimini, onun sertliğini, onun nobranlığını, onun yasaklarını kutsayan ve halen daha onun partisinde; işte 'AK Gençlik'. Yahu gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.