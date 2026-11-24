AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanılan sloganları eleştirdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kullanılan ifadelerin son derece çirkin olduğunu ifade etti.

Bu ifadeleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bazılarının Yeni Parti Grup Toplantısı'nda slogan atarak 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir. Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır. Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir."