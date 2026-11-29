NBA G League heyecanında Rio Grande Valley Vipers, taraftarı önünde ağırladığı Memphis Hustle karşısında parkeyi 122-114'lük galibiyetle terk etti. Mücadeleye ilk beşte başlayan ve 38 dakika boyunca sahada kalarak yüksek bir enerji ortaya koyan milli uzunumuz Ömer Faruk Yurtseven, sergilediği dominant performansla maçın yıldızı oldu. Attığı 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu unvanını alan Yurtseven; istatistik kağıdına eklediği 9 ribaund, 4 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla double-double'ın kıyısından dönerken pota altındaki etkinliğiyle rakibine geçit vermedi. TAKIM ARKADAŞLARINDAN TAM DESTEK Rio Grande Valley Vipers cephesinde Ömer Faruk Yurtseven'in skorer oyununa takım arkadaşları da önemli katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Julian Phillips 23 sayı üretirken, Quadir Copeland ise 22 sayılık performansıyla galibiyeti perçinleyen isimler arasında yer aldı. Konuk ekip Memphis Hustle'da Eric Dixon'ın 33 sayı ve 11 ribaundluk double-double'ı ile Yuri Collins'in 18 sayı ve 15 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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