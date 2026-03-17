Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Ömer Günel, görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilgili maddelere dayanarak geçici görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi Meclisi'nin, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere 23 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması başlatmıştı.

Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu altı kişi, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Hakim karşısına çıkan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklanmış, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.