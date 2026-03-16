İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ömer Günel, Ahmet Taşkan, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal tutuklama, Taşkan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheliler Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal'ın tutuklanmasına, Taşkan hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

EN BÜYÜK RAKİBİYDİ

Günel; AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'daki en büyük rakibi olarak görülüyordu.

Özlem Çerçioğlu'nun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i "içeri attırmak istediğini" söylediği sözleri olay olmuştu.