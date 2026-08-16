Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifasının ardından AKP'ye katıldı.

Karakaş'a parti rozetini, AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

AKP'ye geçişinin ardından ilk kez konuşan Karakaş, kendisine yöneltilen "çizgisini değiştirdi" yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

tv100'de yer alan habere göre Karakaş, "Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim" dedi.

'GÖRDÜĞÜ LÜZUM ÜZERİNE' İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve milletvekili olarak görev yapan Karakaş, istifasını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

arakaş paylaşımında, "Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Partiden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'HAYIR' OYU VERDİ 'EVET'ÇİLERE KATILDI

Öte yandan 10 Ağustos Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan "çerçeve yasa" oylamasına 563 milletvekili katılmış; oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kullanılmıştı.

AKP milletvekillerinin tamamının "evet" oyu verdiği oylamada, Karakaş ile birlikte AKP'ye katılan bir diğer milletvekili Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gübran'ın "hayır" oyu kullandığı ortaya çıkmıştı.