İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Karakaş’ın parti rozetini, AKP’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İstifasının ardından sosyal medya profilindeki İYİ Parti Milletvekili bilgisini ve kapak fotoğrafını kaldıran Karakaş’ın daha önce sosyal medya hesabında sabitlenmiş olan ve Abdullah Öcalan’a yönelik "bebek katili" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

'KATİLDEN BARIŞ GÜVERCİNİ YARATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

Karakaş, sadece beş gün önce TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Öcalan’a ilişkin, "Sizler bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. İmralı’daki bebek katili şerefsizdir!" ifadelerini kullanmıştı.

'HAYIR' OYU VERDİ 'EVET'ÇİLERE KATILDI

Öte yandan 10 Ağustos Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan "çerçeve yasa" oylamasına 563 milletvekili katıldı; oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı.

AKP milletvekillerinin tamamının "evet" oyu verdiği oylamada, Karakaş ile birlikte AKP'ye katılan bir diğer milletvekili Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gübran'ın "hayır" oyu kullandığı ortaya çıktı.