Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından milyarderler Türkiye'nin güzel koylarına akın etmeye devam ediyor.



Bodrum'un koyları aynı zamanda Türk iş dünyasının da önde gelen isimlerinin vazgeçilmezi olmayı sürdürmekte. Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, lüks yatı Meserret III ile Bodrum açıklarında mavi tura çıktı.



LÜKS YATIN DEĞERİ 60 MİLYON DOLAR



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre tatil için Bodrum Yalıçiftlik açıklarında demirli teknesine İstanbul'dan helikopter ile hareketlenen Ömer Koç, helikopter pistinin çıkışında iki arkadaşı ile objektiflere yansıdı.

Köpeğini tatil için yanında getiren ve spor giyim tarzıyla dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kendisini almaya gelen zodyak bot ile teknesine hareket etti.

HAVLUYLA ÖNLEM ALINDI

Ömer Koç ve arkadaşları, bot ile tekneye gittiği esnada tekne personeli üzerine su gelmemesi için havluyla önlem aldı. Lüks teknesine ulaşan Ömer Koç, buradan mavi tura çıktı.







