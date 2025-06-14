18 Nisan'da onaylanan anlaşma ile 400 milyon Euroluk bedel karşılığında Stellantis Otomotiv'in TOFAŞ'a devredilmesine izin verilmiş ancak söz konusu birleşme Rekabet Kurumu tarihinde ilk kez çeşitli şartlara bağlanmıştı.

Devir işlemlerinin tamamlanması için Rekabet Kurumu'na sunulan yatırım şartının yanı sıra, Koç Holding tarafından verilen garantiler arasında Koç Topluluğu çatısı altında bulunan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç Ailesi mensuplarından bir üye bulunması halinde TOFAŞ'ın yönetim kurulunda Koç ailesinden kimsenin bulunmayacağı yer alıyordu.

VERİLEN SÖZ TUTULDU, ÖMER KOÇ İSTİFA ETTİ

Bu kapsamda, Ali Koç ve Rahmi Koç'un halihazırda Ford Otosan'ın yönetim kurulunda bulunmaları nedeniyle, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, TOFAŞ'taki görevlerinden feragat etmek zorunda kaldı.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, TOFAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve yönetim kurulu üyeleri İlker Erden ve Cengiz Eroldu'nun istifa ettiği duyurulurken, Ömer Koç'tan boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna ise Ford Otomotiv'den istifa eden Levent Çakıroğlu getirildi.

TOFAŞ'ın görev değişikliklerine ilişkin yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir."