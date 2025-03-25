Konyaspor Kulübü basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Konyaspor Yönetim Kurulu'nun katıldığı iftar programında konuşan Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, “Milli araya morali bir şekilde girdik. Güzel zaman geçirdik. Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var. Tüm motivasyonumuz o maçta. Maçtan da istediğimiz alıp daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bir de Türkiye Kupası serüvenimiz var. Gaziantep maçının ardından daha iyi odaklanarak o maça da iyi bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Korkmaz, "Rahat nefes alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Rakiplerimiz de puan topluyor, düşme barajı yükseliyor. Artık arayı açıp sakin strateji kurmak istiyoruz. Kupaya odaklanmaktan ziyade önceliğimiz ligde daha iyi yerlerde olmak" dedi.

RECEP UÇAR: ALINABİLECEK İYİ BİR SKOR O MAÇI DAHA DEĞERLİ KILACAK

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, "Ligde artık son 9 maç, bizim adımıza da son 9 final. Artık son düzlüğe girerken biz son haftalarda daha rahat bir konumda olmak istiyoruz. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Beşiktaş maçı hem şehrimize hem bizlere hem de oyuncularımıza enerji anlamında iyi bir katkı yaptı ama onun anlamlı ve değerli olabilmesi adına da Gaziantep maçında alınabilecek iyi bir skor o maçı daha değerli kılacak" diye konuştu.