13 YILLIK EVLİLİK 2018 YILINDA SONA ERMİŞTİ

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Türkiye güzeli ve manken Demet Şener ile 2005 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. İbrahim Kutluay ve Demet Şener, 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırdı. Boşanmanın ardından ikili, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.