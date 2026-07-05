DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'IN SEVİNCİ İLGİ GÖRDÜ
FIBA U17 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile karşılaşan U17 Milli Basketbol Takımı, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 94-87 kazanarak yarı finale yükseldi. Karşılaşmada Ömer Kutluay gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından biri oldu. O sırada anne ve babasının yaşadığı gurur sosyal medyada gündem oldu.
ÖMER KUTLUAY YILDIZ GİBİ PARLADI
Maçın son bölümünde gelen 13-0’lık seriyle üstünlüğü ele geçiren Ay-Yıldızlılar, kritik mücadeleyi kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Bu bölümde sahneye çıkan isim ise Ömer Kutluay oldu.
ESKİ EŞLERİN ORTAK SEVİNCİ
Genç basketbolcu, Türkiye’nin yakaladığı 13-0’lık seride 8 sayı üreterek ve 1 asist yaparak oyunun kaderini değiştirdi. Maçı 30 sayı ve 11 asistle tamamlayan Kutluay, turnuvanın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.
Tribünlerde ise tanıdık isimler vardı. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile manken ve eski Türkiye güzeli Demet Şener, oğulları Ömer Kutluay’ı tribünden takip etti. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan aile, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı.
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MAÇ BİTİMİNDE GURURLU ANLAR
İbrahim Kutluay’ın maç bitimindeki gururlu anları kameralara yansırken, Demet Şener ve kızları İrem ile birlikte yaşanan sevinç sosyal medyada da geniş yankı buldu.
ÖMER KUTLUAY'DAN AÇIKLAMA
Ömer Kutluay maç sonrası yaptığı açıklamada ise ailesinin desteğine dikkat çekerek, “Ailem her maçıma geliyor ve beni destekliyor. Maçlardan önce ve sonra arayarak yanımda olduklarını hissettiriyorlar” ifadelerini kullandı.
Öte yandan; Türkiye, U17 Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'a mağlup oldu.
Milliler, üçüncülük maçında 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 17.15'te Avustralya ile karşılaşacak. Sırbistan ise yarın saat 20.15'te altın madalya için ABD ile mücadele edecek.
13 YILLIK EVLİLİK 2018 YILINDA SONA ERMİŞTİ
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Türkiye güzeli ve manken Demet Şener ile 2005 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. İbrahim Kutluay ve Demet Şener, 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırdı. Boşanmanın ardından ikili, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.
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