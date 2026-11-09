İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı daha gerçekleşti.

Soruşturma çerçevesinde OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

Gülkan'ın emniyetteki işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

DÖRT İSMİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İKİ İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç da bugün tutuklanmıştı.