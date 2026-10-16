ski Şişli Belediye Başkanı ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Aylin Kotil’in oğlu Ömer Sarıgül gözaltına alındı.

Ömer Sarıgül kimdir?

1993 yılında dünyaya gelen Ömer Sarıgül, daha çok spor camiasındaki etkisi ve yöneticilik potansiyeliyle tanınıyor.

Galatasaray Spor Kulübü’ne olan tutkusu ve kulüp üyeliğiyle bilinen Sarıgül, sarı-kırmızılı camianın faaliyetlerini ve dinamiklerini yakından takip ediyor.

Özel hayatıyla da zaman zaman basına yansıyan Ömer Sarıgül, son olarak eşi Revna Nazlı Sarıgül ile olan evliliğini sonlandırma kararı aldı. Çiftin 6 yıllık evliliği, 6 Nisan 2026 tarihinde anlaşmalı olarak resmi olarak bitti.

Ömer Sarıgül neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir.Soruşturma işlemleri devam etmektedir."