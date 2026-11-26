UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de kozlarını paylaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Vedat Muriqi ile fileleri havalandırsa da VAR incelemesi sonrası gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 41. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda ise kaleci Dmytro Riznyk topu son anda kornere çeldi.

İkinci yarıda özellikle sağ kanat organizasyonlarıyla rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü 56. dakikada buldu. Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Greenwood'un çaprazdan çektiği şutta kaleci Riznyk'ten seken topu yakın mesafeden tamamlayan Vedat Muriqi, takımını öne geçirdi. Kalan bölümde skoru koruyan sarı-lacivertli ekip, puanını 8'e yükseltti.

"TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ DUBLE"

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Shakhtar Donetsk'in Rinat Ahmedov ve Mircea Lucescu ile temelleri atılan "genç yetenekleri geliştirip satma" stratejisine değinirken, kadrosunda 12'si 22 yaş altı olmak üzere 15 Brezilyalı bulunduran Ukrayna ekibinin topsuz oyunda ve geriden oyun kurarken yaşadığı zaaflara dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin ilk 60 dakikada önde yaptığı baskıyla 6 kritik top kazandığını vurgulayan Meleke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"56'da bu kez Kante kazandı, Muriqi bitirdi. Vedat Muriqi gerek havada, gerek bağlantıda müthiş bir maç oynadı. Galibiyetin kahramanıydı. Muriqi’in yanı sıra önde oynayan Kerem ve Greenwood da iyi maç çıkardılar. İsmail çok çalışkandı, Brezilyalı milli Marlon’a büyük üstünlük kurdu. Bu galibiyetle tarihimizde ilk kez Devler Ligi’nde iki takımımız üst üste iki hafta duble yapmış oldu. Türk futbolunun gurur haftasına imza atan temsilcilerimize gönülden teşekkürler."

"NENE'Yİ GÖZARDI ETMEMELİ"

Sabah yazarı Ömer Üründül ise Stamford Bridge'deki tribün desteğinin Kadıköy atmosferini aratmadığını belirterek oyunun analizini yaptı. İlk devrede atak ve hırslı oyuna rağmen kolektif olgunluk ve set oyunu eksikliği nedeniyle üretkenliğin düşük kaldığını ifade eden Üründül, ikinci yarıda gelen golün ardından Emre Belözoğlu'nun yaptığı Guendouzi hamlesini yerinde bulduğunu kaydetti.

İsmail Yüksek ve gelecekte çok daha faydalı olacağını belirttiği Oppong'un performansını beğenen, sahanın yıldızı olarak ise N'Golo Kante'yi işaret eden deneyimli yorumcu, genç teknik adama şu tavsiyede bulundu: