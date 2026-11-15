Süper Lig’de zirve yarışı devam ederken spor yorumcusu Ömer Üründül’den Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sarı-lacivertli takımın ligdeki mevcut durumunu yorumlayan Üründül, sezon sonunda ilk üçe girmesinin zor olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

"İLK 3'E GİREMEYECEK"

Fenerbahçe’nin sezon sonu sıralamasına ilişkin tahminini paylaşan Üründül, şu ifadeleri kullandı:

“Ben, Fenerbahçe'nin ilk 3'e girmesini zor görüyorum ve düşünmüyorum. Ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'ın geriye gitmesiyle olur.”

"FARK ÇOĞALDI"

Puan tablosundaki farklara da dikkat çeken deneyimli yorumcu, şampiyonluk yarışında dokuz puanlık, Trabzonspor ile arada ise altı puanlık fark bulunduğunu belirtti.

Üründül, mevcut tabloya bakıldığında sezon sonundaki sıralamanın bugünkü görünümü koruyabileceğini ifade ederek, “Şu andaki görüntü bugünkü sıralama gibi olur” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in gelecek haftasında Kocaelispor’a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada puan mücadelesi verecek.