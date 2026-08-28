Uzun süredir bekarsanız ve bunun nedenini merak ediyorsanız, yeni bir araştırma dikkat çekici 3 kişilik özelliğine işaret ediyor. Çalışmaya göre bazı özelliklere sahip kişilerin uzun süreli veya ömür boyu bekar kalma ihtimali daha yüksek olabilir.

Bazı insanlar kendi tercihleriyle bekarlığı seçerken, bazıları uzun süre bir ilişki kurmakta zorlanabiliyor. Peki kişilik özelliklerimizin bu durum üzerinde bir etkisi olabilir mi?

Psychological Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, ömür boyu bekar kalan kişiler ile daha önce romantik ilişki yaşamış kişiler arasındaki kişilik farklılıklarını inceledi. Araştırmanın sonuçları, bazı kişilik özellikleri ile uzun süreli bekarlık arasında bağlantı olabileceğini gösteriyor.

Çalışmaya göre özellikle şu 3 özelliğe sahip kişilerin uzun süre bekar kalma olasılığı daha yüksek:

1. İçedönüklük

İçedönük kişiler, sosyal ortamlarda ve yeni insanlarla tanışma konusunda daha çekingen olabilir. Bu durum, romantik ilişki kurmak için yeni insanlarla karşılaşma fırsatlarının azalmasına yol açabilir.

Ayrıca içe dönük kişiler, duygularını ve düşüncelerini karşılarındaki insanlarla paylaşmak konusunda daha temkinli davranabilir. Bu durum her zaman bir ilişki kuramayacakları anlamına gelmez. Ancak flört sürecinde kendilerini açmaları daha uzun sürebilir.

Sosyal ortamlara daha az katılmak ve yeni insanlarla tanışmak için daha az fırsat yaratmak da doğal olarak potansiyel bir partnerle karşılaşma ihtimalini azaltabilir.

2. Yeniliğe ve farklılıklara daha az açık olmak

Araştırmada dikkat çeken bir diğer özellik ise açıklık düzeyinin düşük olması. Buradaki "açıklık", yalnızca insanlarla kolay iletişim kurmak anlamına gelmiyor. Yeni deneyimlere, farklı düşüncelere ve değişime ne kadar açık olduğumuzla da ilişkili.

Yeni insanları hayatına almakta zorlanan, farklı bakış açılarına karşı daha katı olan veya bir partnerden çok belirli beklentileri bulunan kişiler, ilişki kurma sürecinde daha fazla zorluk yaşayabilir.

Bu durum bazı kişilerde duygusal mesafeye de dönüşebilir. Özellikle duygularını paylaşmakta, savunmasızlığını göstermekten kaçınmakta veya karşısındaki kişiyle derin bir bağ kurmakta zorlanan kişiler, ilişkilerde duygusal olarak ulaşılması güç bir izlenim bırakabilir.

Elbette herkes duygularını sürekli konuşarak ifade etmek zorunda değil. Ancak sağlıklı bir ilişkide duygusal iletişim ve karşılıklı açıklık önemli bir rol oynuyor.

3. Düşük vicdanlılık

Üçüncü özellik ise vicdanlılık düzeyinin düşük olması. Vicdanlılık; sorumluluk sahibi olma, davranışlarının sonuçlarını düşünme, düzenli olma ve verdiği sözleri yerine getirme gibi özellikleri kapsıyor. Bu özellikler yalnızca iş veya günlük yaşamda değil, romantik ilişkilerde de önemli olabilir.

Çünkü bir ilişki içinde artık yalnızca kendi davranışlarımızdan sorumlu değiliz. Söylediklerimiz ve yaptıklarımız karşımızdaki kişinin duygularını ve hayatını da etkileyebilir.

Vicdanlılığı yüksek kişiler, partnerlerinin ihtiyaçlarını ve duygularını dikkate alma konusunda daha duyarlı olabilir. Daha önce yapılan bazı araştırmalar da yüksek vicdanlılığın daha yüksek ilişki memnuniyeti ve daha düşük çatışma düzeyiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor, ancak bu özellikler "kesinlikle bekar kalacağınız" anlamına gelmiyor

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuç, bu 3 özellikten birine sahip olan herkesin hayatı boyunca bekar kalacağı anlamına gelmiyor. İnsanların ilişki durumunu yalnızca kişilik özellikleriyle açıklamak mümkün değil.

Yaşam deneyimleri, sosyal çevre, geçmiş ilişkiler, kişinin kendi tercihleri ve karşılaştığı fırsatlar gibi pek çok faktör romantik hayatı etkileyebilir.

Üstelik içedönük olmak, yeni deneyimlere daha mesafeli yaklaşmak veya vicdanlılık düzeyinin düşük olması tek başına bir insanı kötü bir partner yapmaz. Aynı şekilde bu özelliklere sahip olmayan herkesin de mutlu bir ilişki yaşayacağının garantisi yok.

Dolayısıyla araştırmanın sonuçlarını bir "bekarlık formülü" olarak görmek yerine, kişilik özellikleri ile romantik ilişkiler arasındaki olası bağlantılara dair bir ipucu olarak değerlendirmek daha doğru.

Sonuçta uzun süre bekar olmanın tek bir nedeni yok. Bazen bu durum tamamen kişinin kendi seçimi olabilir; bazen de hayatın getirdiği koşullar, sosyal çevre veya doğru kişiyle karşılaşma fırsatlarının sınırlı olması rol oynayabilir.