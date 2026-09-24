Sigara yasağına ilişkin kanun hazırlığı yolda. Meclis’e getirilecek kanun teklifi hazırlığında yer alan Prof. Dr. Toker Ergüder, Ocak 2015’ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının planlandığını duyurdu.

Ergüder, sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına ilişkin yeni sınırlamalar içeren kanun teklifi hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifinin ekimde Meclis'e sunulacağını söyleyen Ergüder, "Bizim ülke olarak yeniden bir silkelenmeye, politikaları gözden geçirmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sigara satışlarının da son yıllarda yükseldiğinin belirten Ergüder, 2012'de yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışlarının, 2025'te yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete ulaştığını bildirdi.

Prof. Dr. Ergüder, kanun teklifi konusunda akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli saha araştırmaları yürüttüğünü söyledi.

2015'TEN SONRA DOĞANLARA YASAK OLACAK

Taslakta yer alan düzenlemeler arasında özellikle çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik maddelerin öne çıktığını belirten Ergüder, "Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara, hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor. İngiltere de geçti. Pek çok ülkede geçiyor." dedi.

Taslakta kapalı alanların yanı sıra açık alanlara ilişkin düzenlemeler bulunduğunu anlatan Ergüder, şu bilgileri paylaştı:

"Kapalı alanlarla ilgili çok önemli düzenlemeler geliyor. Lokantaların hem açık hem kapalı alanlarında sigara içmek kökten yasaklanıyor. Parklarda, bahçelerde, kamu binalarının bahçelerinde bununla ilgili dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme alanları oluşturulacak. Sigara içmek isteyenler, orada sigara içebilecek. Bence en önemlisi burada, çocuk ve gençler artık kimsenin sigara içtiğini görmeyecek"

SLİM SİGARA YASAKLANIYOR

Prof. Dr. Ergüder, taslakta sigara paketleriyle ilgili bir düzenlemenin de yer alacağını belirterek, "Standart paket düzenlemesi geliyor. Burada şöyle bir durum var. Özellikle 2012'den sonra sigara firmaları kadınlara saldırmaya başladı. Bizim ince sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık tüm sigaralar standart satılacak. İnce sigaralar, 'slim' sigaralar ortadan kalkacak. Bu da kadınları korumaya yönelik" açıklamasında bulundu.

Ergüder, çocukları ve gençleri korumaya yönelik atılacak adımlardan birinin de kimlik doğrulama sistemi olduğunu söyleyerek, "Kredi kartı ile 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek" dedi.