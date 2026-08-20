Önümüzdeki günlerde yayın hayatına başlayacak yapımlar arasında yer alan Ömür Usta, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’ni bir araya getiren dizide Tunç karakterine hayat verecek Bülent İnal’ın rolü için 12 kilo verdiği ortaya çıktı. Oyuncunun spor çalışmalarını sürdürdüğü ve 8 kilo daha vermeyi hedeflediği öğrenildi.

BÜLENT İNAL ROLÜ İÇİN KİLO VERDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bülent İnal, Ömür Usta dizisindeki Tunç karakteri için sıkı bir hazırlık sürecine girdi. Diyet ve spor programı uygulayan oyuncu, bu süreçte 12 kilo verdi.

Fazla kilolarından kurtulan İnal, spor salonunda yaptığı bir paylaşımla çalışmalarını sürdürdüğünü de gösterdi. Oyuncunun hedefinin 8 kilo daha vermek olduğu belirtildi.

ÖMÜR’ÜN HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERİ OLACAK

Ömür Usta dizisinde Bülent İnal, restoran işleten Tunç karakterini canlandıracak. Tunç’un, dizinin baş karakteri Ömür’ün hayatında önemli bir yere sahip olacağı belirtilirken, ikili arasındaki hikâyenin ayrıntıları şimdilik gizemini koruyor.

Nurgül Yeşilçay’ın Ömür karakterini canlandırdığı yapımda Gonca Vuslateri de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

ÖMÜR’ÜN HAYATI BÜYÜK İKRAMİYEYLE DEĞİŞECEK

Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanan Ömür Usta, ekonomik zorluklar içinde çocuklarını büyütmeye çalışan Ömür’ün hikâyesini anlatıyor.

Geçimini tamirat işleri yaparak sağlayan Ömür, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte hayat mücadelesi verirken Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanmasıyla hayatının en büyük değişimini yaşayacak.

Ancak beklenmedik şekilde eline geçen para, Ömür’ün sorunlarını bitirmek yerine hayatını daha da karmaşık bir hale getirecek.

YENİ SEZON ÖNCESİ MERAK ARTTI

Diziden yayınlanan tanıtımlar izleyicilerin ilgisini artırırken, Ömür Usta yeni sezonun merak edilen yapımları arasında yer aldı. Bülent İnal’ın rolü için verdiği 12 kilo ise dizinin yayın öncesi hazırlıkları arasında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.